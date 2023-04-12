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Лобастов оценил то, что белорусским биатлонистам не дают медали и призовые за гонки ЧР

Лобастов оценил то, что белорусским биатлонистам не дают медали и призовые за гонки ЧР
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Белорусский биатлонист Никита Лобастов прокомментировал отсутствие медалей и призовых для спортсменов из Беларуси за выступления на чемпионате России.

«Я к этому отношусь с пониманием, потому что этот сезон достаточно необычный и пришлось перестраиваться в очень короткий срок. Тем более здесь, на российских соревнованиях, у ребят свой рейтинг, который влияет и на место в команде, и на зарплаты. Поэтому в этих небольших нюансах нет ничего страшного, будут сделаны выводы, и этого, наверное, уже не будет», – сказал спортсмен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Напомним, в сезоне-2022/2023 атлеты из России и Беларуси не выступали на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Белорусские биатлонисты получили возможность соревноваться на внутренних российских стартах, а также был учреждён Кубок Содружества как альтернатива Кубку мира.

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