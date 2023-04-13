Лобастов: выступая вместе, российские и белорусские биатлонисты сохранят свой уровень

Белорусский биатлонист Никита Лобастов поделился мнением об уровне подготовки и конкуренции на соревнованиях между спортсменами из России и Беларуси в условиях изоляции от международных стартов.
«В последние годы, действительно, происходит очень много всего. Сначала был коронавирус, из-за которого было много запретов, сейчас также непростая ситуация. Но мотивация есть, потому что никогда не знаешь и нет точной ясности, что будет дальше. Может, мы будем и дальше выступать на международных соревнованиях, но, судя по всему, не в ближайшее время. Тем не менее проводится Кубок Содружества, где очень высокая конкуренция и было до конца непонятно, кто выиграет. Думаю, что, выступая вместе, российские и белорусские биатлонисты сохранят свой уровень. Мы будем соревноваться дальше, и, когда придёт время вернуться на международный уровень, я надеюсь, мы будет конкурентоспособными.
У нас есть лидеры: Эдуард Латыпов, Антон Смольский, Даниил Серохвостов. Уже в конце сезона Эдуард стал более явным фаворитом, потому что ещё и Антон заболел, а так, по сезону постоянно была непредсказуемая борьба, поэтому мы между собой конкурировали и, думаю, показывали хороший уровень», – сказал биатлонист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
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