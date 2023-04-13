«Никого не хотели обидеть». Лобастов — о недопуске белорусских биатлонистов к гонке ЧР

Белорусский биатлонист Никита Лобастов прокомментировал ситуацию с недопуском спортсменов из Беларуси на финальный масс-старт в рамках чемпионата России в Ижевске.
«Во время большого масс-старта на ЧР в Ижевске я болел, и в первую очередь из-за недопуска расстроились другие ребята, так как все хотели выступать. Мы же для выступлений приехали. Опять же, это всё можно понять – сложно всё сразу перестроить. Думаю, никто никого не хотел обидеть и так вышло, потому что пока ещё не успели перестроиться», – сказал биатлонист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Напомним, в последней гонке чемпионата России по биатлону спортсмены из мужской сборной Беларуси не смогли стартовать, потому что число участников масс-старта было ограничено организаторами. Трём белорусским спортсменкам удалось стать участниками гонки, так как в женском масс-старте был недобор биатлонисток.
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