Биатлонист Никита Лобастов расставил виды спорта в Беларуси по популярности

Белорусский биатлонист Никита Лобастов рассказал, какие виды спорта наиболее популярны в Беларуси.

«Биатлон в Беларуси популярен. Не могу точно сказать, какие рейтинги, но, думаю, по популярности виды спорта можно расположить примерно так: сначала хоккей, а потом футбол и биатлон. Биатлон действительно популярен, здесь очень много болельщиков, и биатлонные трансляции очень рейтинговые. В Беларуси проводится много соревнований, в том числе и детских, и это часто транслируется по телевидению, то есть внимание к биатлону высокое. Соответственно, требования к спортсменам тоже высокие.

Для меня было большим удивлением, когда я приехал в Беларусь, а в Раубичах как раз проводили детские соревнования, и на стадионе были телевизионные фуры, всё снималось и транслировалось», – сказал спортсмен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.