Биатлонист Никита Лобастов расставил виды спорта в Беларуси по популярности

Белорусский биатлонист Никита Лобастов рассказал, какие виды спорта наиболее популярны в Беларуси.
«Биатлон в Беларуси популярен. Не могу точно сказать, какие рейтинги, но, думаю, по популярности виды спорта можно расположить примерно так: сначала хоккей, а потом футбол и биатлон. Биатлон действительно популярен, здесь очень много болельщиков, и биатлонные трансляции очень рейтинговые. В Беларуси проводится много соревнований, в том числе и детских, и это часто транслируется по телевидению, то есть внимание к биатлону высокое. Соответственно, требования к спортсменам тоже высокие.
Для меня было большим удивлением, когда я приехал в Беларусь, а в Раубичах как раз проводили детские соревнования, и на стадионе были телевизионные фуры, всё снималось и транслировалось», – сказал спортсмен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
- 13 апреля 2023
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 12 апреля 2023
-
22:00
-
21:00
-
19:05
-
18:51
-
18:34
-
18:24
-
17:59
-
14:54
-
12:20
- 11 апреля 2023
-
17:02
-
12:21
-
00:58
-
00:52
-
00:09
- 10 апреля 2023
-
19:07
-
17:41
-
12:11
-
10:42
- 8 апреля 2023
-
16:33
-
16:21
-
11:13
-
10:54
-
08:50
- 7 апреля 2023
-
17:18
-
13:36
-
10:03
- 6 апреля 2023
-
22:53
-
22:20
-
22:04
-
19:54