Каминский: неучастие в Олимпиаде — это минус, но сильным ударом не будет

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о возможности участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года, а также о допуске спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.
«Выступление на Олимпийских играх зависит от того, как будет складываться ситуация. Как дело пойдет к миру, тогда и выступим. МОК начал делать движения, что может открыть дорогу. Пока, конечно, это сыро. Что они предлагают, малоприемлемо для многих наших спортсменов. Я даже это не хочу обсуждать, сейчас это несерьёзно. Надо послушать, что скажет конгресс IBU, который пройдёт в сентябре. После этого уже будет что-то ясно, но времени ещё достаточно много.
Любое неучастие в Олимпиаде – это минус, но сильным ударом не будет. Наши руководящие организации, федерации, Минспорт разрабатывают внутренние соревнования, которые достаточно хороши и позволяют спортсменам расти. Да, лидеры немного страдают от того, что не участвуют. Потому что на сегодня это немного разные вещи. В следующем году будет Спартакиада – это тоже толчок, наподобие Олимпиады. В этом плане нашими функционерами производятся положительные действия.
По-моему, американцы любят говорить: «Пускай старушка неправа, но она – моя страна». Мы должны так же думать: что бы ни происходило, кто бы ни критиковал, это наша страна. Какие-то люди будут это делать, но многие не будут думать о смене гражданства. В моей группе таких точно нет», – сказал Каминский в интервью Metaratings.
Напомним, Международный олимпийский комитет опубликовал условия допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. В частности, решения будут приниматься отдельными спортивными федерациями. В биатлоне вопрос о допуске атлетов будет рассматривать Международный союз биатлонистов (IBU).
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