Тренер российских биатлонистов: у нас конкуренция не хуже, чем у норвежцев

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский сравнил итоги международного и российского биатлонного сезона-2022/2023.

«Я смотрел чемпионат мира, но не все гонки. Я считаю, что спринтерская гонка Латыпова в Чайковском была очень хорошая. Трудно сказать, смог бы он не проиграть Бё, но однозначно он бы ему много не проиграл – 10–20 секунд, а не минуту, как проигрывали на Кубке мира.

У нас конкуренция ничуть не хуже на среднем уровне, чем у норвежцев. Может, даже где-то выше. Безусловно, есть Бё, с ним сейчас невозможно соревноваться, но в отдельных гонках можно было бороться – по скорости сейчас в состоянии Серохвостов и Латыпов.

Я больше следил за молодыми. Проанализировал чемпионат мира среди юниоров и сравнил с нашим. Целая группа молодых биатлонистов там быстро стреляет, чем мы и отличаемся. Юниоры в стрелковой части смотрелись сильнее, хотя нельзя сказать, что стабильно.

Я сравнил многолетнюю статистику. У Бё в этом году было 88% попаданий – это лучше, чем прошлом году и в 2021-м, где он набрал по 84%. Но вот в 2020 году у него было 89%. У шведа Понсилуомы то же самое: чуть лучше, чем в прошлом году (77% после 76%), но в 2021 году было 79% попаданий. Он на своём уровне выступил, чуть хуже лучшего. У Легрейда в этом году был 91%, но в 2021-м было 92%, а в прошлом – 86%. Но это больше связано с тем, что в прошлом году была Олимпиада в Пекине – кто бежал там все гонки, у того меньше процент. Очень сложная ветровая обстановка была, это повлияло. У Латыпова и Халили под 90% было, потом слетело до 84%. Выделяется только Йоханнес Бё своей стабильностью и надёжностью», – сказал тренер в интервью Metaratings.

Напомним, в сезоне-2022/2023 спортсмены из России и Беларуси не выступали на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). В качестве альтернативы был разработан Кубок Содружества.