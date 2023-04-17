Адвокат Бессеберга прокомментировал обвинение экс-главе IBU

Кристиан Б. Хьорт, адвокат бывшего главы Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, прокомментировал выдвинутое против его подопечного обвинение в «грубой коррупции» за период, когда он возглавлял руководящий орган.

Напомним, сегодня стало известно о том, что 77-летний Бессеберг обвиняется прокуратурой Норвегии в получении нескольких дорогих часов, пользовании услугами женщин лёгкого поведения, которых оплачивали третьи лица, а также в согласии на бесплатные охотничьи поездки за границу. Ранее сообщалось, что вышеназванные подарки и услуги Бессеберг получал от российской стороны за сокрытие положительных допинг-тестов.

«Он не хочет подробно комментировать различные обвинения, но объяснится перед судом, когда там появится дело. Но следует отметить, что ряд обвинений, которые выдвигались против него в прошлом, особенно тот факт, что его обвиняли во влиянии на антидопинговые усилия в пользу россиян и получении крупных сумм наличными, не включены в обвинительное заключение. Он рад этому, потому что считает, что занял жёсткую позицию в своих усилиях по борьбе с допингом, независимо от того, приехали ли спортсмены с востока или с запада. Он считает, что это также может быть источником некоторых обвинений против него: то, что он стал непопулярен в некоторых лагерях», — приводит слова Хьорта Inside the Games.