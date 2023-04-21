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Экс-президент IBU Андерс Бессеберг мог получать взятки от племянника Йозефа Блаттера

Экс-президент IBU Андерс Бессеберг мог получать взятки от племянника Йозефа Блаттера
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Бывший президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг мог получать взятки от компании Infront Media.

Генеральным директором компании является Филипп Блаттер, племянник экс-главы Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера. Компания Infront Media занимается покупкой и продажей прав на спортивные трансляции. Обвинение утверждает, что компания оплачивала для Бессеберга поездки на охоту в Австрию и Чехию, а также предоставила экс-президенту IBU автомобиль BMW X5.

«Мы считаем, что сможем доказать, что Infront Media является одним из источников взяток в этом деле. Природа коррупции заключается в том, что между чиновниками и лицами с различными интересами могут возникать скрытые связи. Но Infront Media не участвует в расследовании, так как это австрийская компания. Тем не менее в ходе работы над делом мы подробно расскажем, как был устроен коррупционный процесс и кто этому способствовал», — приводит слова государственного обвинителя Okokrim Марианны Дьюпесланд VG.

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