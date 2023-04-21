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Лыжница Анна Грухвина попала в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) на официальном сайте опубликовал расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2023/2024. В список вошла российская лыжница Анна Грухвина.

Расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2023/2024:

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Михаил Бурундуков, Алексей Вагин, Андрей Вьюхин, Олег Домичек, Матвей Елисеев, Евгений Емерхонов, Роман Ерёмин, Станислав Ильиных, Денис Иродов, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Пётр Пащенко, Михаил Первушин, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Василий Томшин, Карим Халили, Максим Цветков.

Женщины: Анастасия Батманова, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Анастасия Гришина, Анна Грухвина, Тамара Дербушева, Ксения Довгая, Анастасия Егорова, Анастасия Зырянова, Амина Иванова, Ирина Казакевич, Любовь Калинина, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Алина Кудисова, Ульяна Нигматуллина, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Юлия Шеллер.