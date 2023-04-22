В Австрии оправдали бывшего генерального секретаря IBU Николь Рёш по делу о коррупции

Бывшего генерального секретаря Международного союза биатлонистов (IBU) Николь Рёш оправдали по делу о коррупции.

Рёш, как и бывший президент IBU Андерс Бессеберг, обвинялась в получении взяток и присвоении средств организации, а также защите интересов России в допинговом вопросе. Австрийская полиция провела расследование деятельности Рёш на посту генерального секретаря IBU и спустя четыре с половиной года вынесла оправдательный вердикт.

«Судебное разбирательство было прекращено после того, как моя клиентка доказала, что выдвинутые против неё обвинения были несправедливыми. Обвинение больше не выдвигало претензий. IBU не требовал продолжения расследования, поэтому процесс официально завершён», — приводит слова адвоката Рёш Лукаса Коллманна Ski-Nordique.