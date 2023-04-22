Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Симон Эдер продолжит спортивную карьеру

Симон Эдер продолжит спортивную карьеру
Комментарии

Австрийский биатлонист, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира Симон Эдер объявил о продолжении карьеры в биатлоне на профессиональном уровне.

«Я всё ещё верю, что могу делать хорошие вещи. Я пойду ещё на один сезон. Этот вид спорта — счастье, и для меня это очень весело», — приводит слова Эдера французское издание Nordic Mag со ссылкой на австрийское СМИ Kronen Zeitung.

Напомним, в этом году Симону Эдеру исполнилось 40 лет. После Олимпийских игр 2022 года ожидалось, что спортсмен завершит карьеру, однако тогда австриец заявил, что не видит причин заканчивать с профессиональным биатлоном. В сезоне-2023/2024 Эдер доказал свою хорошую форму, в частности ввиду показателя точности стрельбы, достигшего 90 процентов.

Материалы по теме
В Австрии оправдали бывшего генерального секретаря IBU Николь Рёш по делу о коррупции
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023