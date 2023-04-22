Симон Эдер продолжит спортивную карьеру
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Австрийский биатлонист, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира Симон Эдер объявил о продолжении карьеры в биатлоне на профессиональном уровне.
«Я всё ещё верю, что могу делать хорошие вещи. Я пойду ещё на один сезон. Этот вид спорта — счастье, и для меня это очень весело», — приводит слова Эдера французское издание Nordic Mag со ссылкой на австрийское СМИ Kronen Zeitung.
Напомним, в этом году Симону Эдеру исполнилось 40 лет. После Олимпийских игр 2022 года ожидалось, что спортсмен завершит карьеру, однако тогда австриец заявил, что не видит причин заканчивать с профессиональным биатлоном. В сезоне-2023/2024 Эдер доказал свою хорошую форму, в частности ввиду показателя точности стрельбы, достигшего 90 процентов.
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