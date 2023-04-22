Вирер: я решила, что проведу ещё один сезон, потом посмотрим

Итальянская биатлонистка, трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Доротея Вирер рассказала о планах на Олимпийские игры 2026 года, который пройдут в её родной Италии.
«2026 год для меня немного далеко. Я решила, что проведу ещё один сезон, потом посмотрим. В профессиональном спорте всё может пойти хорошо, а может — очень плохо, поэтому я просто всегда буду надеяться, что всё сложится и мне хватит здоровья.
Олимпиада в Милане будет очень зрелищным событием для всех итальянских спортсменов, которые смогут выйти на старт домашней Олимпиады. В Милане и Кортине очень важны инвестиции, учитывая проекты, которые будут использоваться и в будущем. Молодые спортсмены выиграют в подготовке, если сравнивать их и атлетов из других стран», — приводит слова Вирер Fondo Italia.
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