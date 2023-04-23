Мартен Фуркад расскажет о своей карьере на сцене театра

Французский биатлонист, пятикратный олимпийский чемпион и семикратный обладатель Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад готовит театральный монолог, в котором он расскажет о своей спортивной карьере. Премьера спектакля состоится в октябре-ноябре 2023 года в Гренобле и Париже (Франция).
Французское издание Nordic Magazine приводит отрывки из сценария выступления выдающегося биатлониста.
«Чтобы поговорить с вами об этом проекте, я должен рассказать вам больше о биатлоне, этом виде спорта, который смешивает два. Два совершенно противоположных вида спорта, но великолепные в сочетании. Физическая сторона катания на лыжах, с одной стороны, психологическая сторона стрельбы — с другой. Катание на лыжах — это животная страсть. Чистая выносливость, горящие лёгкие, бьющееся сердце.
Вы слышите моё сердце после трёх минут соревнований, 180 ударов в минуту. Это тем более впечатляет, что моё сердце обычно бьётся так: 24 удара в минуту в состоянии покоя. В норме у человека этого не происходит. Это один из самых низких темпов биения сердца в мире.
Стрельба была не столько моей вселенной, сколько моей областью. Думаю, я состоял из духа соперничества, но поначалу это была тяжёлая работа! Я не охотник и не любитель оружия, в доме моих родителей, когда мы были детьми, было запрещено иметь ружьё. И всё же в 14 лет я оказался с ним».
Напомним, Мартен Фуркад завершил профессиональную карьеру 14 марта 2020 года.
- 23 апреля 2023
-
19:56
-
10:35
- 22 апреля 2023
-
19:32
-
19:00
-
11:33
-
11:33
-
01:22
- 21 апреля 2023
-
14:51
-
14:43
-
14:16
-
14:03
-
13:50
-
13:42
-
12:20
- 20 апреля 2023
-
14:21
- 19 апреля 2023
-
18:42
-
16:11
-
13:38
-
10:33
- 18 апреля 2023
-
18:54
- 17 апреля 2023
-
18:10
-
14:11
-
12:55
- 16 апреля 2023
-
11:33
-
10:14
- 15 апреля 2023
-
23:00
-
17:56
-
00:27
- 14 апреля 2023
-
17:30
-
17:17
-
10:16
-
09:47
- 13 апреля 2023
-
09:30
-
09:05
-
08:40