«Пляжи Шри-Ланки прекрасны». Динара Алимбекова-Смольская опубликовала фото с отдыха

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях фото с отдыха на юге Шри-Ланки.
«Бескрайние и безлюдные пляжи Шри-Ланки прекрасны, дикие, непохожи на все те, где я когда-либо была», — подписала фото Алимбекова.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.
Алимбекова стала обладательницей Кубка Содружества — 2022/2023. Белорусская спортсменка набрала 1750 очков.
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