Матвей Елисеев — о состоянии здоровья: у меня сейчас особенные условия

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о восстановлении физической формы после проблем со здоровьем, а также объяснил, как процесс восстановления влияет на его подготовку.

«Проблемы со здоровьем ушли не полностью. Я как раз на неделе собираюсь попасть к доктору, который меня курирует. Он, по сути, и план подготовки мне писал. У меня сейчас особенные условия, нужно постоянное наблюдение, чуть более пристальное, чем у остальных. Поэтому доктор выдавал мне рекомендации, я их уже интерпретировал в тренировочном процессе под себя. Пока, например, он мне вообще не разрешает на высоту выезжать, чтобы не попасть в прежнее состояние. То есть вся среднегорная подготовка проходит мимо меня. Позволит или нет в будущем, узнаю в течение недели.

У меня вообще за всё лето сборов на выезде, когда я покидал дом, было четыре недели (смеётся). А обычно это пять-шесть месяцев! Некоторые к маю еще не заканчивают, сейчас стоят на лыжах на Камчатке или в Апатитах, а потом всё заново. Две недели отдыха, и снова погнали.

Я всех ребят сильно удивлял. Да, я работал дома, но недостаточное количество времени. Тренеры тоже изумлялись, как я мог в таких условиях навязывать борьбу. Возможно, не всем сильнейшим, но был в десятке, в цветы заезжал. Бронза Кубка России — там не было сборников, но что есть, то есть. Сезон для себя считаю удачным, а что будет дальше — посмотрим», — цитирует Елисеева «Спорт-экспресс».