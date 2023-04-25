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Елисеев: чтобы быть конкурентоспособным, нужно смотреть за лучшими

Елисеев: чтобы быть конкурентоспособным, нужно смотреть за лучшими
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Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, следил ли он за международными соревнованиями и как влияет на популярность биатлона абсолютное доминирование Йоханнеса Бё на Кубке мира.

«Если честно, когда я перетренировался, у меня вообще не было никакого желания наблюдать за спортом. И так и пошло — раз нет возможности выступать, то и не смотрю ничего. Сейчас, конечно, потихоньку буду восполнять этот пробел, изучать. Ведь спорт не стоит на месте, все развиваются. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно смотреть за лучшими.

Доминирование Бё? Это удобно для тех, кто на ставках играет (смеётся). А для самого биатлона — сложно сказать, не готов аргументированно спорить на эту тему», — приводит слова спортсмена «Спорт-экспресс».

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