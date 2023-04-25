Истомин: хотим подключить Миронову к составу сборной за счёт региональных средств

Старший тренер женской сборной России по биатлону Артём Истомин рассказал о планах подготовки Светланы Мироновой, не вошедшей в расширенный состав сборной России на сезон-2023/2024.
«Конечно, Светлана планирует продолжать карьеру. Она не выполнила критерии Минспорта для попадания в сборную, поэтому не попала в списки кандидатов в сборную. Наше с Виталием Норицыным предложение было подключить её к составу сборной за счёт региональных средств. Если регион и федерация пойдут на это, мы это решение поддержим», — приводит слова Истомина Metaratings.ru.
Напомним, в сезоне-2022/2023 Светлана Миронова финишировала в рейтинге Кубка России на 41-м месте. За сезон спортсменка набрала 55 очков. Спортсменка пропустила множество стартов по состоянию здоровья.
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