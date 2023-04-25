Тренер сборной Франции — о Шевалье-Буше: она образец самоотверженности

Бывший биатлонист, а ныне — тренер сборной Франции по биатлону Тьерри Дюссер прокомментировал окончание профессиональной карьеры французской биатлонисткой, призёром Олимпийских игр Анаис Шевалье-Буше.
«Я часто рассказывал о ней молодёжи, потому что она не всегда была среди лидеров. Мы не были уверены, что она когда-нибудь выйдет на высокий уровень, учитывая её физические качества в 15 или 16 лет. С другой стороны, уже тогда у неё был разум. Я обращаю на это внимание молодёжи сборной, потому что Анаис верила в себя с самого начала. Она из тех, кто всегда придерживался дискурса, кто старался и, конечно, очень старался, чтобы добиться результатов.
Она образец самоотверженности и прекрасный человек. Я был очень рад сопровождать её и всегда очень гордился её результатами просто потому, что она этого заслуживала», — цитирует Тьерри Дюссера французское издание Nordic Magazine.
Напомним, Анаис Шевалье-Буше завершила спортивную карьеру в конце биатлонного сезона-2022/2023.
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