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Бреза-Буше пропустит старт подготовки сборной Франции к новому сезону

Бреза-Буше пропустит старт подготовки сборной Франции к новому сезону
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Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2022 года и призёр Олимпиады 2018 года Жюстин Бреза-Буше пропустит начало подготовки сборной Франции к сезону-2023/2024 из-за продолжения восстановления после беременности и родов.

«На данный момент она всё ещё занимается восстановлением после родов, над которым она работает со своим врачом. Второй этап, который начнётся в ближайшее время и который уже запланирован, — это период её реабилитации, построенный вместе с нашим тренером по физической подготовке.

Мы дадим себе время, чтобы всё сделать так, как нужно, чтобы она была готова к тренировкам на высшем уровне. Мы все согласны с тем, что это займёт столько времени, сколько потребуется», — приводит слова главного тренера женской сборной Франции Сирила Бурде Nordic Magazine.

Напомним, французская биатлонистка пропустила сезон-2022/2023 из-за беременности. В начале февраля Бреза-Буше стала мамой.

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