Мартен Фуркад трогательно поздравил старшего брата Симона с днём рождения

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад в социальных сетях поздравил старшего брата, чемпиона мира 2009 года в эстафете Симона Фуркада, с днём рождения. Вчера, 25 апреля, Фуркаду-старшему исполнилось 38 лет.

«С днём рождения, мой брат!» — подписал фото Фуркад-младший, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.

Фуркад-старший – серебряный призёр первенства мира в индивидуальной гонке 2012 года, обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок в сезоне-2011/2012. Симон завершил карьеру в 2019 году и начал работать тренером юниорской сборной Франции.