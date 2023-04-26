Мартен Фуркад трогательно поздравил старшего брата Симона с днём рождения

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад в социальных сетях поздравил старшего брата, чемпиона мира 2009 года в эстафете Симона Фуркада, с днём рождения. Вчера, 25 апреля, Фуркаду-старшему исполнилось 38 лет.
«С днём рождения, мой брат!» — подписал фото Фуркад-младший, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.
Фуркад-старший – серебряный призёр первенства мира в индивидуальной гонке 2012 года, обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок в сезоне-2011/2012. Симон завершил карьеру в 2019 году и начал работать тренером юниорской сборной Франции.
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