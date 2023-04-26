Смольский опубликовал совместное фото с супругой Динарой Алимбековой с отдыха на Шри-Ланке

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский опубликовал в социальных сетях совместное фото с супругой, олимпийской чемпионкой 2018 года в эстафете Динарой Алимбековой-Смольской. Пара отдыхает на юге Шри-Ланки.

Фото: из личного архива Антона Смольского

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

Алимбекова стала обладательницей Кубка Содружества — 2022/2023. Белорусская спортсменка набрала 1750 очков. Смольский же занял третье место в общем зачёте Кубка Содружества у мужчин.