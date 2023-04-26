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Юрий Каминский раскрыл, почему биатлонистам не удалось выиграть Алданский марафон

Юрий Каминский раскрыл, почему биатлонистам не удалось выиграть Алданский марафон
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил пользу от участия спортсменов его группы в Алданском марафоне, победителем которого стал лыжник Михаил Соснин.

«Марафон – это хорошая школа для лыжников и биатлонистов, а для тренера это возможность посмотреть, как спортсмен удерживает свои движения на протяжении долгого времени работы с соревновательной скоростью. Биатлонисты отличаются от лыжников тем, что уровень автоматизма начинает падать, что и случилось с некоторыми нашими молодыми спортсменами. Отчасти это произошло из-за неправильно выбранной тактики. Я в этот раз не стал спортсменам что-то рекомендовать, потому что они сами выбрали командную тактику и работу на отрыв.

Единственное, я их проинформировал, что с ними бежит сильный марафонец, который попадал в десятку на 50-километровой дистанции на чемпионатах и Кубках России, – Михаил Соснин. Плюс для него это родная трасса и он знает все её особенности. Трасса здесь разнообразная и коварная. Десятикилометровый круг не слишком сложный, но когда таких кругов пять, то появляются нюансы, которые спортсмен должен понимать и учитывать. Ребята их не учли и поэтому проиграли Михаилу, хотя Корнев лидировал на 43–44-м километре с отрывом в 10 секунд от Соснина.

Саша неправильно оценил свои возможности и силы. Тактика ребят оказалась неэффективной и немарафонской, но, надеюсь, чему-то их научила. Они подошли с позиции своего марафонского опыта. Роман Ерёмин бежал марафон впервые, Корнев – во второй раз, а Евгений Емерхонов — в первый или второй. Это сказалось, но для них это хорошая школа, которая пригодится и в биатлоне. На собственных ошибках мы лучше учимся, чем на чужих», – приводит слова Каминского Metaratings.

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