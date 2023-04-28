Симон Фуркад: стать тренером сборной Франции — гордость и честь для меня

Французский биатлонист, победитель и многократный призёр чемпионатов мира по биатлону Симон Фуркад прокомментировал назначение на пост старшего тренера сборной Франции по биатлону.
«Это гордость и честь для меня, а также непростая задача. Наиболее почётно, что моя кандидатура была выдвинута спортсменами. Это очень важно для меня. Я благодарен за оказанное доверие.
Нет, я не планировал сменить Венсана Виттоза. Я думал, что буду заниматься командой на Кубке IBU. Отлично знаю спортсменов, которые были моими товарищами по команде и даже друзьями. Но я не собираюсь смешивать работу и личные отношения. Когда будет что сказать, я не стану колебаться. Я хочу восстановить коммуникацию в сборной. Мы сделаем всё, чтобы это сработало. Кульминацией нашей работы станет Олимпиада 2026 года», — приводит слова Фуркада Le Dauphine Libere со ссылкой на Ski Chrono.
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