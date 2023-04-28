Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Не хочу оставлять детей». Кристина Резцова — о возвращении к тренировкам

«Не хочу оставлять детей». Кристина Резцова — о возвращении к тренировкам
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что пока не приступила к полноценному тренировочному процессу. В марте этого года спортсменка стала мамой во второй раз.

«Пока я восстанавливаюсь и никак не тренируюсь. Сейчас такой период, когда мои тренировки – прогулка с коляской и максимум несколько подходов с подтягиваниями. Мой организм пока что не готов. Самое важное сейчас не торопиться, чтобы впоследствии не было никаких травм.

Не хочу оставлять детей, если у меня будет такая возможность. Я хочу кормить Полюшку как можно дольше, и вообще я рожала для того, чтобы заниматься детьми. Хотелось бы ездить с детьми и с няней. Буду стараться сейчас организовать все эти моменты, чтобы планомерно готовиться к сезону», — приводит слова Резцовой пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Материалы по теме
Фото
«Всем видны щёки и второй подбородок?» Кристина Резцова выложила первое фото с тренировки
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023