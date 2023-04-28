«Не хочу оставлять детей». Кристина Резцова — о возвращении к тренировкам

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что пока не приступила к полноценному тренировочному процессу. В марте этого года спортсменка стала мамой во второй раз.

«Пока я восстанавливаюсь и никак не тренируюсь. Сейчас такой период, когда мои тренировки – прогулка с коляской и максимум несколько подходов с подтягиваниями. Мой организм пока что не готов. Самое важное сейчас не торопиться, чтобы впоследствии не было никаких травм.

Не хочу оставлять детей, если у меня будет такая возможность. Я хочу кормить Полюшку как можно дольше, и вообще я рожала для того, чтобы заниматься детьми. Хотелось бы ездить с детьми и с няней. Буду стараться сейчас организовать все эти моменты, чтобы планомерно готовиться к сезону», — приводит слова Резцовой пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).