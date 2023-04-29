Эмиль Хегле Свендсен расстался с девушкой спустя почти 10 лет отношений. У пары двое детей

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о расставании со своей девушкой, ведущей норвежского ТВ Самантой Скугранд.
Свендсен и Скугранд с 2014 года связывали романтические отношения. В 2016 году пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. А в январе 2019 года у пары родился сын Магнус, позднее, в июле 2021 года – дочь Эльза.
«После почти десяти замечательных лет совместной жизни мы решили больше не быть парой.
Фото: из личного архива Саманты Скугранд
Мы оглядываемся на годы нашей совместной жизни только с любовью и благодарностью. Больше всего мы благодарны за двух малышей, которых мы любим и лелеем больше всего на свете. Мы были и останемся дружной семьёй, желающей разделить с нашими детьми важные моменты. Мы по-прежнему любим друг друга и с нетерпением ждём будущего», – написала Скугранд в соцсети.
- 29 апреля 2023
-
09:31
- 28 апреля 2023
-
11:42
-
11:39
-
10:52
-
10:32
-
10:09
-
09:48
-
09:27
- 26 апреля 2023
-
22:55
-
22:30
-
19:48
-
19:14
-
18:54
-
18:20
-
15:44
-
14:59
-
11:28
- 25 апреля 2023
-
21:18
-
16:02
-
15:22
-
14:14
-
11:49
-
11:38
-
11:25
-
11:16
-
11:07
-
10:26
-
10:18
- 24 апреля 2023
-
22:49
-
19:55
-
18:20
- 23 апреля 2023
-
19:56
-
10:35
- 22 апреля 2023
-
19:32
-
19:00