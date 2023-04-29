Эмиль Хегле Свендсен расстался с девушкой спустя почти 10 лет отношений. У пары двое детей

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен объявил о расставании со своей девушкой, ведущей норвежского ТВ Самантой Скугранд.

Свендсен и Скугранд с 2014 года связывали романтические отношения. В 2016 году пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. А в январе 2019 года у пары родился сын Магнус, позднее, в июле 2021 года – дочь Эльза.

«После почти десяти замечательных лет совместной жизни мы решили больше не быть парой.

Фото: из личного архива Саманты Скугранд

Мы оглядываемся на годы нашей совместной жизни только с любовью и благодарностью. Больше всего мы благодарны за двух малышей, которых мы любим и лелеем больше всего на свете. Мы были и останемся дружной семьёй, желающей разделить с нашими детьми важные моменты. Мы по-прежнему любим друг друга и с нетерпением ждём будущего», – написала Скугранд в соцсети.