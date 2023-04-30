Кентен Фийон Майе опубликовал милое фото с подругой на берегу Карибского моря

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, обладатель «Большого хрустального глобуса» французский биатлонист Кентен Фийон Майе опубликовал в социальных сетях милое фото с отдыха. На нём спортсмен позирует со своей девушкой Лидией на песчаном берегу Карибского моря (Гваделупа).
«Проживаем нашу лучшую жизнь», — подписал фото Кентен.
Фото: из личного архива Кентена Фийона Майе
Напомним, в сентябре 2017 года у Лидии обнаружили рак. Из-за переживаний биатлонист не смог сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея), где выступил в трёх гонках и остался без медалей. После Игр стало известно, что Лидия успешно прошла курс химиотерапии и её состояние постепенно улучшилось. На следующих Олимпийских играх в Пекине (Китай) Кентен завоевал два личных золота – в индивидуальной гонке и пасьюте. А также три серебра – в спринте, мужской и смешанной эстафетах.
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