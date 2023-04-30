«Я горжусь оказанным доверием». Симон Фуркад — о назначении на пост главного тренера

Французский биатлонист, победитель и многократный призёр чемпионатов мира Симон Фуркад, о назначении которого на пост главного тренера сборной Франции по физической подготовке стало известно на этой неделе, выложил в социальной сети пост, в котором поделился мнением о своей новой должности.
«Я и представить себе не мог, что через две недели после завершения профессиональной карьеры и прихода в сборную меня попросят возглавить федеральную группу юниоров. Однако желание тренировать было для меня само собой разумеющимся.
Я стремился вернуть биатлону то, что он мне дал. И что может быть прекраснее, чем поделиться своим опытом с молодыми спортсменами, как другие, такие как Рафаэль Пуаре, Венсан Дефран или Сандрин Байи, которые могли помогать мне в прошлом. После четырёх лет, проведённых в составе сборной Франции среди юниоров и команд категории B, сегодня я горжусь оказанным мне доверием возглавить мужскую группу, выступающую на Кубке мира.
С нетерпением жду возможности поработать в группе, которую я знаю слишком хорошо, состоящей из бывших товарищей по команде и спортсменов, более молодых, с многообещающим будущим, с которыми я уже работал в предыдущие сезоны», — цитирует спортсмена и тренера французское издание Nordic Magazine.
Напомним, о назначении Симона Фуркада главным тренером сборной Франции по биатлону стало известно в пятницу, 28 апреля.
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