Стефан Бутио прокомментировал назначение Симона Фуркада тренером сборной Франции

Директор сборной Франции по биатлону Стефан Бутио прокомментировал назначение французского биатлониста, победителя и призёра чемпионатов мира Симона Фуркада старшим тренером мужской сборной по физической подготовке, а также назвал причины, по которым спортсмен получил этот пост.
«Нам хорошо известны его страсть к дисциплине, знание своего вида спорта. Он всегда стремится приобрести новые навыки. Он тот, у кого есть сверхмотивация. Спортсмены выразили желание работать с ним, и для меня в моей голове было немыслимо навязывать спортсменам штат. Я не хочу оказаться во взрывоопасной ситуации в то время, когда этого не следовало бы делать. С учётом мотивации Симона и желания спортсменов работать с ним это было очевидное решение.
У спортсменов было много аргументов. Они говорили о его свежести, о новизне, о навыках, о его знании Кубка мира, понимании высокого уровня, его способности слушать… Это не были аргументы в стиле «он наш приятель». Мы исходим из очень здравых соображений по отношению к их желанию.
Что касается мастерства, я не беспокоюсь по поводу того, на что он способен. И если ему есть что сказать своим спортсменам, он им это скажет!» — приводит слова Бутио французское издание Ski-Nordique со ссылкой на газету L’Équipe.
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