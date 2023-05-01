Самуэльссон: можно сказать наверняка, что Й. Бё — великий. Но я планирую бросить ему вызов

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался о выступлении норвежца Йоханнеса Бё в прошедшем сезоне. Норвежец выиграл 19 из 25 личных гонок на Кубке мира.

«Одно можно сказать наверняка: Йоханнес Бё – великий спортсмен. И сезон, который он провёл, был лучшим из всех, что мы когда-либо видели. Обыгрывать его постоянно будет очень тяжело. Но если хорошо работать летом – физически и на стрельбище – можно приблизиться к его уровню. Я планирую бросить ему вызов в следующем сезоне.

В прошлом сезоне я хотел бороться за победу в общем зачёте и хорошо выступить на всех этапах Кубка мира. Но я не был достаточно стабилен, чтобы бороться на равных с Йоханнесом, который был невероятно силён», — приводит слова Самуэльссона пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).