Оглашён состав сборной Швеции по биатлону на сезон-2023/2024

Пресс-служба сборной Швеции по биатлону на официальном сайте опубликовала состав национальной команды на сезон-2023/2024.
Женщины:
Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Сара Андерссон, Стина Нильссон, Тильда Юханссон.
Мужчины:
Эмиль Нюквист, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Себастиан Самуэльссон.
Отметим, что из состава исключена 28-летняя Юханна Скоттхейм, вместо неё представлять Швецию в предстоящем сезоне будет 20-летняя Сара Андерссон, обрадовавшаяся тому, что ей предоставился подобный шанс. Скоттхейм пропустила в прошлом сезоне 47 дней из-за болезней и травм, она назвала прошлую кампанию «одним длинным кошмаром». Её поддержала Сара Андерссон, заявившая, что у них обеих был неудачный прошлый сезон.
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