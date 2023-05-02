Оглашён состав сборной Швеции по биатлону на сезон-2023/2024

Пресс-служба сборной Швеции по биатлону на официальном сайте опубликовала состав национальной команды на сезон-2023/2024.

Женщины:

Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг, Линн Перссон, Мона Брорссон, Сара Андерссон, Стина Нильссон, Тильда Юханссон.

Мужчины:

Эмиль Нюквист, Мальте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Себастиан Самуэльссон.

Отметим, что из состава исключена 28-летняя Юханна Скоттхейм, вместо неё представлять Швецию в предстоящем сезоне будет 20-летняя Сара Андерссон, обрадовавшаяся тому, что ей предоставился подобный шанс. Скоттхейм пропустила в прошлом сезоне 47 дней из-за болезней и травм, она назвала прошлую кампанию «одним длинным кошмаром». Её поддержала Сара Андерссон, заявившая, что у них обеих был неудачный прошлый сезон.