«Это был период разочарований». Самуэльссон — о работе Бессеберга на посту президента IBU

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, чемпион мира 2023 года в масс-старте, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался об обвинениях в коррупции, выдвинутых в адрес бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга.

«Надеюсь, дело пойдёт быстрее. Теперь, когда ему предъявили обвинения, рассчитываю, что у нас будет многое на руках. Мы хотим, чтобы вся информация всплыла на поверхность. Бессеберг должен понести ответственность за свои ошибки, которые он, вероятно, совершил. Во время работы Бессеберга на посту президента IBU было много дискуссий о допинге и руководстве в целом. Не было прозрачности, вести переговоры с IBU было непросто. Это был период разочарований», — приводит слова Самуэльссона SVT.