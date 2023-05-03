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«Мы планировали это всю зиму». Самуэльссон и Нелин устроили киномарафон

«Мы планировали это всю зиму». Самуэльссон и Нелин устроили киномарафон
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Шведские биатлонисты, олимпийские чемпионы в эстафете Себастиан Самуэльссон и Йеспер Нелин рассказали о дружеском вечере. Спортсмены устроили киномарафон и решили посмотреть всю сагу о Гарри Поттере за один день.

«Себастиан был действительно ошеломлён. Мы планировали это всю зиму: подъём в шесть утра, посещение туалета по расписанию и перерывы на обед. Мы ночевали вместе накануне и после марафона. Он был так взволнован, что проснулся до будильника, чего никогда не случается с Себастианом рано утром», — цитирует Нелина Expressen.

«Было очень весело, но мы очень устали. Мы смотрели фильмы больше 20 часов, последние из них были трудными. Наверное, люди думали, что нам очень весело! Но это было даже лучше, чем мы предполагали», — добавил Самуэльссон.

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