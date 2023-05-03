«Отдохнули. Теперь можно и покатать». Гореева показала совместный снимок с Халили
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Российские биатлонисты Анастасия Гореева и Карим Халили проводят отпуск в городе Кировск Мурманской области.
«Отдохнули. Теперь можно и покатать», — написала Гореева в соцсетях.
24-летний Халили бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине в эстафете, а также бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете. Также Халили многократный призёр чемпионатов Европы и молодёжных чемпионатов мира и Европы. Халили является призёром и Юношеских олимпийских игр 2016 года. Заслуженный мастер спорта России.
23-летняя Гореева — неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров. Мастер спорта России международного класса. В прошедшем сезоне Анастасия Гореева и Карим Халили стали обладателями Кубка России по биатлону.
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