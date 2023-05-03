Легрейд — об отдыхе: было интересно участвовать в посадке кораллов и реабилитации черепах

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал о проведённом отдыхе на Мальдивах.

Фото: соцсети Легрейда

«Мальдивы, это было замечательное время. Хорошо провёл время с братом и сестрой в окружении удивительной природы. Долгожданный отдых в кругу семьи, как над водой, так и под водой.

И спасибо, что показали нам всё, что делается здесь для помощи морской флоре и фауне, было интересно поучаствовать в посадке кораллов и реабилитации черепах. Теперь пришло время возвращаться домой и начинать подготовку к следующему сезону», — написал Легрейд в соцсетях.

Напомним, по итогам прошлого сезона обладателем «Большого хрустального глобуса» у мужчин стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё. В топ-3, помимо него, вошли Легрейд и Кристиансен.