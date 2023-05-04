Мартен Фуркад: отстранение спортсменов на основании их паспорта является дискриминационным

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад вновь выступил за допуск российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Как представитель спортсменов и спортсмен я твёрдо убеждён, что мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Я понимаю деликатность этого вопроса, учитывая ситуацию на Украине, но считаю, что отстранение спортсменов на основании их паспорта или национальности является дискриминационным и противоречит основам спорта.

Спортсмены связаны общими узами, и наши национальность и политические убеждения не должны мешать нам соревноваться друг с другом. На протяжении 15-летней спортивной карьеры я представлял Францию, но никогда не защищал на соревнованиях позиции или решения своего правительства. Я выступал как спортсмен, как человек и как соперник для всех, кто был со мной на старте. Я также считаю важным показать россиянам, что спортсмены из их страны и атлеты всего мира могут быть выше политики и пропаганды ради спортивной борьбы на честной и равной основе.

Я знаю, что мою позицию может быть трудно принять. Я не слепой. Но моё мнение таково из-за приверженности олимпийским ценностям. Я знаю, что это не облегчит трудности украинского народа, я на 100% с ними. И я хочу, чтобы все чётко поняли моё послание, потому что мы живём в мире, где есть лишь чёрное и белое, без серых зон. То, что я поддерживаю российских и белорусских спортсменов, не означает, что я поддерживаю происходящее на Украине. Этого никогда не будет», — приводит слова Фуркада Francs Jeux.