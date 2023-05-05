Ахатова — о тренерской карьере Максима Максимова: ему его работа очень нравится

Российская биатлонистка, олимпийская чемпионка 2006 года в эстафете, четырёхкратная чемпионка мира Альбина Ахатова рассказала о тренерской карьере своего мужа, биатлониста Максима Максимова.

«Пыталась ли препятствовать его работе в сборной? Даже мысли такой не было. К тому же Максу его работа очень нравится. Это то, что он умеет делать хорошо, в чём разбирается. Да и учителя были выдающиеся: Максим тренировался у Владимира Аликина, у Валерия Польховского, у Николая Лопухова. Как тренер, и с Гурьевым поработал, и с Анатолием Хованцевым, с тем же Лопуховым. Сейчас работает с Юрием Каминским, который не просто большой мастер, а человек-поток. Спортсмены и специалисты, попадая в этот поток, просто не могут не развиваться, не могут не расти.

Свою тренерскую карьеру он начинал под руководством Гурьева и в большей степени занимался постановкой техники конькового хода, силовой подготовкой, подводящими упражнениями, растяжкой. Зимой прибавились обязанности сервисмена, а это подготовка и откатка лыж. Через год Макс возглавил команду ЯНАО, которую создали с нуля. Здесь, конечно, пришлось закрывать все направления: и функционалку, и стрелковую часть, и лыжи готовить, и менеджерские обязанности на себя взять. За четыре года работы с командой Ямала вывел её на очень хороший российский уровень. Если посмотреть на книги, которые стоят в моём шкафу, там можно найти всё, что касается стрельбы. А на полках у Макса сплошная литература по теории и методике физической культуры, функциональная подготовка, периодизация нагрузок, силовая подготовка. Когда мужу предложили работать со сборной стрелковым тренером, ему, конечно, пришлось много чего навёрстывать.

Иногда мне кажется, что в отношении спортивных амбиций вообще ничего не изменилось. Просто сейчас Макс реализует себя через спортсменов. В своё время он не смог попасть на Олимпиаду, зато поехал на неё, став тренером. Тренерский результат в этом отношении приносит, думаю, не менее яркие ощущения, чем когда выигрывал сам.

Думаю, что Макс сильно расстроился, когда спортсмены стали уходить в другие группы после Олимпиады. В первую очередь это не очень хорошо для команды, для тех ребят, кто ушёл. Для того же Эдика Латыпова. Ему сейчас, как лидеру, приходится тащить за собой более молодых спортсменов и в стрелковом плане не хватает, как мне кажется, именно спарринговой работы. Возможно, я сужу по себе. Мне, считаю, очень повезло, что в достаточно юном возрасте я попала в команду, где вокруг, куда ни глянь, были сплошные олимпийские чемпионы, чемпионки мира, призёры Игр. Меня они просто вытянули за собой наверх, показывая своим примером, как надо работать. Если бы я не попала в ту команду, неизвестно, как бы сложилась моя карьера», — приводит слова спортсменки RT на русском.