Глава комиссии спортсменов IBU: дискуссия об отстранении россиян вызвала у меня слёзы

Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган рассказала, как воспринимается отстранение российских и белорусских спортсменов на стартах и как было принято решение о недопуске атлетов из России и Беларуси на международные соревнования в 2022 году.

«Мне кажется, что людям не без разницы на отсутствие россиян и белорусов. Конечно, мы думаем о российских и белорусских спортсменах очень часто. Мы все надеемся, что ситуация на Украине изменится как можно скорее. И тогда российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на соревнования. Думаю, что все предпочитают, когда все спортсмены имеют возможность участвовать. Но сейчас не та ситуация. Это очень важный вопрос в среде спортсменов. Но в первую очередь нужны изменения на Украине. В текущей ситуации невозможно изменить решение IBU.

Мы встретились с комитетом спортсменов в феврале 2022-го. Хорошо помню детали. Это было поздним вечером. Дискуссия по этому вопросу вызвала у меня слёзы. На данный момент это худшее решение, которое я вынуждена была принять. Это точно не то решение, которое я и другие члены комиссии спортсменов приняли легко. Это было очень серьёзно и тяжело для нас. Каждый из нас хотел избежать бана спортсменов любым возможным способом. Однако когда Международный олимпийский комитет рекомендовал всем международным спортивным федерациям отстранить всех российских и белорусских спортсменов для безопасности участников и справедливости соревнований, мы поняли, что бан необходим. В конце концов в нашем комитете спортсменов мы приняли решение, что поддерживаем эту рекомендацию. Ещё раз повторюсь, что это было худшим решением, которое мы должны были принять.

Причины такого решения, которое рекомендовал МОК и поддержал IBU, — безопасность участников и сохранение соревнований. Думаю, что это было необходимо по этим причинам. Вы можете сейчас наблюдать доказательства этой необходимости. Когда некоторые спортивные федерации приняли другое решение и российские и белорусские спортсмены были приглашены на соревнования, правительства стран начали отменять эти соревнования. То есть эти турниры просто не проводятся. Если мы хотим, чтобы соревнования продолжались для всех других спортсменов, то необходимо сейчас исключить россиян и белорусов. Мне не нравится это решение. Но думаю, что по-другому никак», — приводит слова Клэр Иган «Спорт-экспресс».