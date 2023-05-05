«Нельзя сравнивать конфликты». Глава комиссии спортсменов IBU — об отстранении россиян

Глава комиссии спортсменов IBU, американская биатлонистка Клэр Иган поделилась мнением о необходимости отстранения россиян и белорусов от международных соревнований.
«Конечно, будучи американкой, я понимаю, что моя страна была вовлечена во многие конфликты и была в них агрессором. Мне удобно говорить, что я не всегда поддерживала решения своего правительства и регулярно его критикую. Мне повезло, что в моей стране есть свобода самовыражения.
Но не думаю, что можно сравнивать нынешнюю ситуацию с другими конфликтами. Я считаю, что если США атакуют Канаду, то спортивное сообщество должно отреагировать точно так же, таким же отстранением, как в случае с Россией и Беларусью. Это будет справедливо. Однако Россия и Беларусь сломали олимпийскую правду в феврале 2022 года. Мы сейчас говорим об этом конфликте», — цитирует Клэр Иган «Спорт-экспресс».
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