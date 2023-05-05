Глава комиссии спортсменов IBU: 70 процентов атлетов поддерживают отстранение

Американская биатлонистка, глава комиссии спортсменов IBU Клэр Иган рассказала про отношение спортивного сообщества в биатлоне к отстранению российских и белорусских атлетов, а также объяснила, почему пока рано говорить о возвращении представителей России и Беларуси на международные соревнования.

«Я представляю комиссию спортсменов IBU, а не МОК. Поэтому могу говорить только о нашем решении. В сентябре IBU проголосовал за отстранение России и Беларуси — 40 голосов к 1. Это решение будет действовать до тех пор, пока не изменится ситуация на Украине. МОК изменил своё решение без каких-либо изменений в ситуации на Украине. Но это их решение.

Хочу добавить, что мы проводили опрос в апреле, в котором пригласили принять участие всех действующих спортсменов. Этот опрос анонимный. Получили около 160 ответов от представителей 31 страны. Примерно 70 процентов спортсменов поддерживают текущее отстранение. Моя роль — представлять мнение большинства спортсменов. И мы в IBU имеем чёткую позицию в этом вопросе.

Как отреагировали на слова Мартена Фуркада? Мартен был моим коллегой в комитете спортсменов IBU c 2018 по 2022 год. Поэтому у меня большое уважение к нему. Я разговаривала с ним в феврале по телефону об этом, также общались лично в Оберхофе. Но Мартен больше не входит в комитет спортсменов IBU. Он является представителем в комиссии спортсменов МОК. Поэтому нормально, что у него другой взгляд на ситуацию. Согласна с ним, что было бы великолепно, если бы все спортсмены соревновались вместе. Но у нас есть чёткая позиция спортсменов IBU и решение конгресса IBU, которое не изменится, пока не изменится ситуация на Украине.

Примут ли россиян и белорусов обратно? Да, они снова станут частью биатлонной семьи. Когда отстранение закончится и российские спортсмены смогут вернуться, я думаю, что очень-очень важно, чтобы мы создали инклюзивную доброжелательную среду для них. Однако нужно понимать, что украинским спортсменам, которые физически прочувствовали этот конфликт, вероятно, будет сложно снова объединиться с российскими и белорусскими биатлонистами. Мы должны затратить все свои ресурсы, чтобы быть уверенными, что все в безопасности и уважают всех своих соперников. Это очень-очень-очень важно.

Думаю, что лучшее, что могут делать спортсмены сейчас, — фокусироваться только на тех вещах, которые они могут контролировать. Это хороший урок для любого спортсмена в любой ситуации», — приводит слова Клэр Иган «Спорт-экспресс».