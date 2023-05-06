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Анаис Бескон рассказала о первом годе работы в паралимпийской сборной Франции

Анаис Бескон рассказала о первом годе работы в паралимпийской сборной Франции
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Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка в смешанной эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года Анаис Бескон рассказала о впечатлениях от года работы с паралимпийской сборной Франции по биатлону, в которой спортсменка является тренером по стрельбе.

«Как прошёл первый год в качестве тренера? Начало работы было, скорее, неизвестным, потому что это не та должность, которую я знаю много лет. С моей стороны было много вопросов, потому что я не совсем понимала, чего ожидать. Меня тренировали в течение многих лет, поэтому я имела небольшое представление о том, что это такое, но я не знала, как будет проходить практика. В конце концов, я действительно довольна полученным опытом, особенно рабочей атмосферой. Мне было очень приятно работать с моими коллегами.

Сначала я была немного впечатлена и нервничала. С моим перфекционизмом бывшей спортсменки высшего уровня я хотела, чтобы всё было хорошо. Тем не менее я тренирую сборную Франции! В конце концов, я довольно быстро почувствовала себя хорошо, потому что меня хорошо приняли. У меня замечательные коллеги по работе, я не могла и мечтать о лучшем! Они очень помогают, одновременно расширяя мои возможности в стрельбе. Однако мне пришлось адаптировать свои системы отсчёта и основы, чтобы спортсмены, в зависимости от их инвалидности, могли их использовать. Что здорово в конце этого первого года, так это то, что я вижу, что ещё есть над чем поработать! Я очень взволнованна.

Как прошли первые старты под моим руководством? В первый раз это была своего рода паника! Но на чемпионате мира в Вуокатти, первом зимнем этапе, у нас был технический директор по стрельбе, который действительно занимался педагогикой. Он объяснил мне, что можно и чего нельзя делать, проявив бдительность. За эту первую неделю было много открытий и новинок, но я была в хорошем окружении. Я училась на каждом старте.

Я очень довольна результатами спортсменов! Что довольно забавно, так это то, что я была очень напряжена. Я, с точки зрения бывшей спортсменки-перфекционистки, была очень разочарована пропущенными стартами. Я лично задавала себе вопросы, задаваясь вопросом, что я сделала не так и что я могла бы сделать лучше для спортсменов. Очень важно не перекладывать свои тревоги на спортсменов. В целом результаты были очень правильными относительно поставленных целей.

Есть ещё много того, что можно улучшить! Как спортсмен я считала, что так и не закончила своё ученичество и что мне всегда есть что узнать. Пока мы голодны, мы всегда находим что поесть, поэтому, когда мы жаждем прогресса, мы всегда находим темы для изучения (смеётся)!» — цитирует Анаис Бескон Nordic Magazine.

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