Ванесса Хинц — о завершении карьеры: я должна понять, кто я на самом деле без биатлона

Немецкая биатлонистка, трёхкратная чемпионка мира в эстафетах Ванесса Хинц рассказала о планах на будущее после завершения карьеры профессиональной спортсменки в конце сезона-2022/2023.

«Приятно иметь так много свободного времени и иметь возможность впервые в жизни отправиться в отпуск даже в мае. В биатлоне я буду скучать по всему, что происходит с ноября по март: болельщикам, чувству семьи, которое создаётся в этом виде спорта, напряжённости перед гонкой.

Моё будущее? Пока это «работа», я должна понять, кто я на самом деле без биатлона. Через шесть месяцев я вижу себя лежащей на пляже и наслаждающейся коктейлем!» — приводит слова Ванессы Хинц пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).