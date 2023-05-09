Ванесса Хинц — о завершении карьеры: я должна понять, кто я на самом деле без биатлона
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Немецкая биатлонистка, трёхкратная чемпионка мира в эстафетах Ванесса Хинц рассказала о планах на будущее после завершения карьеры профессиональной спортсменки в конце сезона-2022/2023.
«Приятно иметь так много свободного времени и иметь возможность впервые в жизни отправиться в отпуск даже в мае. В биатлоне я буду скучать по всему, что происходит с ноября по март: болельщикам, чувству семьи, которое создаётся в этом виде спорта, напряжённости перед гонкой.
Моё будущее? Пока это «работа», я должна понять, кто я на самом деле без биатлона. Через шесть месяцев я вижу себя лежащей на пляже и наслаждающейся коктейлем!» — приводит слова Ванессы Хинц пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
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