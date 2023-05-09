«Буду скучать по возможности есть, сколько хочу». Бьонтегорд — о завершении карьеры
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Норвежский биатлонист, многократный призёр чемпионатов Европы Эрленд Бьонтегорд рассказал о планах на будущее. В конце сезона-2022/2023 спортсмен объявил о завершении карьеры профессионального биатлониста.
«Я очень занят, я сразу же вернулся в университет, чтобы получить степень по экономике. В биатлоне я буду скучать по возможности есть столько, сколько хочу, не набирая веса. Заветная мечта? Жить в Бергене. Правда зимой в Бергене около пяти снежных дней… Боже, помоги мне!» — приводит слова биатлониста пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Напомним, кроме Бьонтегорда в этом сезоне карьеру завершили француженка Анаис Шевалье-Буше и немка Ванесса Хинц, а также швейцарец Серафин Вистнер.
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