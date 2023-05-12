Родители исчезнувшего норвежского биатлониста рассказали о его проблемах со здоровьем

Родители пропавшего 22-летнего биатлониста Эйвинда Спораланда рассказали, что у их сына возникли проблемы с психическим здоровьем незадолго до исчезновения. В последний раз призёра юниорского чемпионата Норвегии видели 19 марта, когда он выходил из своей квартиры в Лиллехаммере.
«Он стал психически нездоров. Он открыто говорил об этом, обсуждал со своими друзьями и семьёй вещи, которые были для него трудными в дни, предшествовавшие исчезновению. Раньше это был здоровый молодой человек, а болезнь пришла внезапно и оказалась сильной», — рассказали родители Спораланда в интервью телеканалу TV2.
В середине апреля был найден мобильный телефон пропавшего биатлониста, однако оценка данных, содержавшихся в нём, оказалась более затруднительной, чем изначально предполагалось. Ответственный за поиски представитель полиции Рагнхильд Оуренова рассказала, что пока они не ищут Спораланда как погибшего, но регулярно оценивают, стоит ли им продолжать поиски в таком ключе.
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