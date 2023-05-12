«Я не хочу выступать как тренер, который всё навязывает». Симон Фуркад — о новой должности

Бывший биатлонист, а ныне — главный тренер мужской сборной Франции по биатлону в сфере физической подготовки Симон Фуркад рассказал об отношении к новой должности и поделился мнением о важности уважения желаний спортсменов.

«Я общался со спортсменами. Сейчас, чтобы быть честным, общая линия подготовки уже определена, но не хватает индивидуализации программ. Вот почему я начал серию обзоров, чтобы построить планы с каждым биатлонистом на долгие годы. Во вторник я был, например, в Ле-Юре, чтобы встретиться там с Кентеном Фийоном Майе. С Жан-Пьером Аматом (старший тренер сборной Франции по биатлону в сфере стрелковой подготовки. — Прим. «Чемпионата») мы придерживаемся такой линии поведения, чтобы уважать планы друг друга.

Для этого важны индивидуальные собеседования и необходимость добиться того, чтобы всё было построено на постоянной и индивидуальной основе, чтобы каждый нашёл в этом свой вклад и чтобы это было сделано по взаимному согласию. Я не хочу выступать как тренер, который всё навязывает. Думаю, что спортсмены — лучшие тренеры для самих себя задолго до меня и всех моих предшественников. Они знают друг друга лучше всех, и я здесь, чтобы помочь им сделать правильный выбор и направить их. Ни в коем случае не навязываю им что-то, это не мой способ работы. Поэтому идея состоит в том, чтобы максимально индивидуализировать подготовку.

Пугает ли переход от юниоров во взрослую команду? Думаю, что у меня есть немало возможностей для этой работы, поскольку я уже был спортсменом и знаю формат Кубка мира. Только в моё время средства массовой информации присутствовали немного меньше, чем сейчас, и ожидания были немного выше после сезона, когда команда была в полуобморочном состоянии. Но я остаюсь при том мнении, которое у меня было как у биатлониста: национальные соревнования и Кубок мира — это одно и то же. Единственное, что меняется, — это немного более открытый аспект, с которым мне придётся иметь дело. Я знаю, во что ввязываюсь, так что с самого начала это не создаёт для меня проблем. Посмотрим, как это будет использоваться, и я с нетерпением жду возможности вернуться на трассу Кубка мира, которую покинул четыре года назад и по которой скучаю. Я больше жду встречи с этим, чем опасаюсь!» — цитирует Симона Фуркада Nordic Magazine.