Симон Фуркад — о планах сборной Франции на будущее: нужно продолжать подготовку к ОИ-2026

Бывший биатлонист, ныне — главный тренер сборной Франции по биатлону по физической подготовке Симон Фуркад рассказал о главных целях в подготовке спортсменов.

«Хочу сказать, что это вызов! Он не обязательно будет таким, каким мы его ожидаем, то есть добиться восстановления мужской группы после немного непростого сезона будет сложнее. Несмотря на то что он существует, задача довольно двоякая: есть спортсмены, которых нам нужно будет продолжать готовить и продвигать в рамках подготовки к Олимпийским играм в Милане/Кортине в 2026 году, и есть более молодые биатлонисты.

Цель состоит в том, чтобы найти уникальный проект для каждого, помимо этого, с разными направлениями поведения и подходами для подгрупп внутри коллектива. Я не собираюсь вести дела одинаково между опытными людьми, которые знают, куда они идут, и молодыми людьми, с которыми будет важнее создать структуру для их продвижения», — цитирует Фуркада Nordic Magazine.