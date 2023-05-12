Бабикова вызвали в сборную России для подготовки к новому сезону

Чемпион мира 2017 года в эстафете, четырёхкратный чемпион Европы Антон Бабиков попал в состав сборной России по биатлону на централизованную подготовку к сезону-2023/2024, сообщает комментатор Дмитрий Губерниев.

«Тем временем Бабикова взяли в команду!!! Именно сегодня!!! Какое совпадение, едрён батон!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее появилась информация, что Бабикова не вызвали в состав сборной для подготовки к новому сезону, несмотря на то что спортсмен был в расширенном списке.

В минувшем сезоне Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков. Вторым в таблице стал победитель общего зачёта соревнований Карим Халили (123 очка). Александр Поварницын (123) — на третьем месте.