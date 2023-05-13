Биатлонист Первушин: увидел новости о том, что завершаю карьеру. Отреагировал со смехом

Российский биатлонист Михаил Первушин, новости о завершении спортивной карьеры которым появились в пятницу, 12 мая, рассказал о том, почему решил продолжать выступления, а также прокомментировал итоги прошедшего соревновательного сезона.

«Я весь сезон думал о завершении карьеры по нескольким причинам. Первое — не видел перспектив из-за отсутствия европейских стартов, второе — финансовый вопрос, третье — мои интересы выходят за рамки спорта. Я принял решение, что совмещать биатлон с учёбой не смогу, и написал заявление в РУСАДА 28 апреля. Где-то через 10 дней после этого мы поговорили с Федерацией биатлона Московской области, и мне предложили условия, при которых я смогу учиться, совмещать спорт со своей обычной жизнью.

Принял решение, что я остаюсь в спорте, возобновляю только-только завершённую карьеру, написал в РУСАДА, попросил инструкцию, что нужно делать, чтобы отменить заявление, которое я написал до этого. И буквально вечером я получил инструкцию, а наутро увидел новости о том, что завершаю карьеру. Отреагировал со смехом.

К сезону буду готовиться точно не в сборной, то есть в региональной команде.

Сейчас я учусь в МГУ на менеджменте, плюс заканчиваю магистратуру по физической культуре и спорту и параллельно учусь на программиста.

Как оцениваю своё выступление в прошлом сезоне? Очень плохо. Да, была одна медаль чемпионата, но места по сезону были явно невысокие, поэтому оцениваю плохо. В сезоне-2021/2022 ходом бежал намного лучше. На Кубке IBU в Осрблье у меня были третьи ноги, проигрыш от Эндре Стрёмсхейма всего лишь 20 секунд. А здесь на Кубке России я на 20-х местах — это очень плохо, ужасно.

Думаю, что смогу начать выступать на соревнованиях меньше чем через полгода. Как я понял, моё заявление будет рассматриваться минимум три недели, но так как я завершил карьеру, то есть написал заявление всего лишь две недели назад, и так как я всё это время заполнял АДАМС — у меня ни одного пропущенного дня, у меня нет флажков, то есть я ничего не нарушал. И там есть такой пункт, где можно написать, почему я считаю, что мне должны сократить срок недопуска. И я просил у ВАДА, которое будет это рассматривать, чтобы мне сократили этот срок хотя бы до сентября, чтобы уже в сентябре я начал выступать. Решение будет принято позже, но мы проконсультировались с РУСАДА и выяснили, что шансы на это хорошие», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.