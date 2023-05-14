Зигфрид Мазе объяснил причины доминирования Норвегии в биатлоне в прошлом сезоне

Тренер мужской биатлонной сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе высказался о доминировании норвежских биатлонистов на международной арене в прошлом сезоне.

«В прошлом году Йоханнес Бё много тренировался, бел стабилен летом и осенью. Это позволило ему достичь лучшего уровня к началу сезона. В прошлом сезоне не было россиян и белорусов, немцы искали себя, а французы не находились на своём прежнем уровне. Всё это играло нам на руку. Мы воспользовались возможностью и провели исключительный сезон.

Мы намерены сохранить этот уровень. Надеюсь, наши соперники смогут бросить вызов. Я убеждён, что они будут готовы бороться и нам придётся сопротивляться их давлению. В биатлоне никогда ничего просто так не даётся», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.