Зигфрид Мазе объяснил причины доминирования Норвегии в биатлоне в прошлом сезоне

Тренер мужской биатлонной сборной Норвегии по стрельбе Зигфрид Мазе высказался о доминировании норвежских биатлонистов на международной арене в прошлом сезоне.
«В прошлом году Йоханнес Бё много тренировался, бел стабилен летом и осенью. Это позволило ему достичь лучшего уровня к началу сезона. В прошлом сезоне не было россиян и белорусов, немцы искали себя, а французы не находились на своём прежнем уровне. Всё это играло нам на руку. Мы воспользовались возможностью и провели исключительный сезон.
Мы намерены сохранить этот уровень. Надеюсь, наши соперники смогут бросить вызов. Я убеждён, что они будут готовы бороться и нам придётся сопротивляться их давлению. В биатлоне никогда ничего просто так не даётся», — приводит слова Мазе Nordic Magazine.
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