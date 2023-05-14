Видео: Латыпов с дочерью забавно изображают знаменитый танец из «Криминального чтива»

Дарья Латыпова, супруга трёхкратного призера Олимпийских игр – 2022 по биатлону Эдуарда Латыпова, опубликовала в социальных сетях забавное видео с участием биатлониста и его дочери Виктории. На нём Латыпов с дочкой на батуте изображают знаменитый танец из культового фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».
Эдуард и Дарья сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у них родилась дочь.
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов.
Латыпов, как и другие российские биатлонисты, полностью пропустил международный сезон-2022/2023 из-за бана. Эдуард стал обладателем титула на альтернативном турнире – Кубке Содружества.
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