Видео: Латыпов с дочерью забавно изображают знаменитый танец из «Криминального чтива»

Дарья Латыпова, супруга трёхкратного призера Олимпийских игр – 2022 по биатлону Эдуарда Латыпова, опубликовала в социальных сетях забавное видео с участием биатлониста и его дочери Виктории. На нём Латыпов с дочкой на батуте изображают знаменитый танец из культового фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво».

Эдуард и Дарья сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у них родилась дочь.

На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов.

Латыпов, как и другие российские биатлонисты, полностью пропустил международный сезон-2022/2023 из-за бана. Эдуард стал обладателем титула на альтернативном турнире – Кубке Содружества.