Кентен Фийон Майе: с Симоном Фуркадом сборная Франции может очень далеко пойти

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, обладатель «Большого хрустального глобуса» французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился впечатлениями от первых тренировок под руководством нового главного тренера сборной Франции по биатлону Симона Фуркада.

«Я очень хорошо знаю Симона, он мой друг. Первые тренировки под его руководством были очень интересны, потому что он привнёс новизну и динамику. Он хорошо знаком с процессами в сборной и знает, что важно для спортсменов. Симон предпочитает индивидуальный подход в работе. С ним мы можем пойти очень далеко», — приводит слова Фийона Майе L'Equipe.

Симон Фуркад – серебряный призёр первенства мира в индивидуальной гонке 2012 года, обладатель «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок в сезоне-2011/2012. Симон завершил карьеру в 2019 году и начал работать тренером юниорской сборной Франции. Весной этого года Фуркад был назначен в основную сборную страны.